豆乳スープうまぁぁぁぁぁ♡【ミスド】暑い日に食べたい「期間限定グルメ」

【ミスタードーナツ】では、軽めのランチや小腹がすいた時にぴったりな「期間限定グルメ」を販売中。暑い日にも食べやすい、ひんやり & さっぱりとした美味しさを楽しめそう。今回は、これから暑くなる季節にぴったりな、ミスドの「期間限定グルメ」をピックアップ。2026年9月下旬の販売終了時期まで、飲茶取り扱い店舗でぜひ食べ比べてみてください。

和風、中華風、洋風の冷たい麺メニューが登場！

2026年9月下旬までの期間限定で販売されているのが、柑橘を使った「涼風麺」3種です。和風の涼風麺にはかぼす、中華風には柚子、洋風にはレモンと、それぞれ異なる柑橘が使われています。冷たくて、さっぱりと食べられそうなので暑い日の軽食にはぴったり。いまいち食欲がわかない日でも、涼風麺を食べれば元気になれるかも。

柚子が香る豆乳スープと肉みそ

@ftn_picsレポーターHaruさんが、「豆乳スープうまぁぁぁぁぁ」と絶賛するのが、中華風の「柚子入り豆乳担々涼風麺」です。公式サイトによると、「濃厚でコク深いごま豆乳スープに、隠し味で柚子の風味をプラス」とのこと。さらに、ラー油をきかせた肉みそがトッピング。ほどよい辛みと柚子の風味で、ぱくぱくと食べ進められそうです。価格は\682（税込）です。

海鮮とトマト & レモンがマッチ

こちらは洋風の「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」です。レポーターHaruさん曰く、「麺と一緒に、いか、えび、にんじん、枝豆、キャベツなども入っていて具沢山なのも嬉しいポイント」とのこと。できるだけヘルシーな食生活を心掛けたい人にもおすすめできるかも。さっぱりしたトマトレモンスープに、レモン酢ジュレを合わせた爽やかな風味にも期待。トマト系の麺が好きな人は、この機会を逃さないで！ 価格は、\682（税込）。

かぼすとだしが香る和の涼風麵

レポーターHaruさんが、「最後の一口まで美味しくいただけました」とコメントしているのが、「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」です。かつおと昆布だしを使った和風スープに、かぼすの香りを加え、大根のみぞれおろしをオン。さらに、ゴロッと大きめの鶏肉も入っていて、食べ応えがありそうです。ねぎや海苔といった薬味も加わり、香りもよさそう。暑い日の軽食として、ぜひ試してみてください。価格は、\682（税込）。涼風麺は、飲茶取り扱い店舗のみの提供で、イートイン限定メニューです。お店で食べ比べて、お気に入りを見つけてみてはいかがでしょう。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A