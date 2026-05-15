恥ずかしがって「こんにちは」が言えない息子が、、、スーパーでとった『意外な行動』に胸が熱くなる

これは筆者自身の体験談です。息子が5歳になり、近所を歩く際に自分から積極的に挨拶をするようにしていました。最初は恥ずかしがっていた息子ですが、ある日、スーパーの帰り道で自分から元気よく「こんにちは！」と声をかけたのです。周囲の大人たちを笑顔にした瞬間を見て、私も親としての意識が変わりました。

息子の成長を感じた瞬間

息子が5歳になった頃、近所を歩く時や幼稚園の送り迎えの際に、私はできるだけ自分から「こんにちは」と声をかけるよう心がけていました。「自分から挨拶できると気持ちいいよ」と息子に伝えていたものの、最初は恥ずかしそうに隠れてしまったり小さな声でしか言えなかったり、なかなか自信を持てない様子でした。

息子が見せた成長に胸が熱くなる

ある日、スーパーの帰り道、杖をついたおじいさんとゆっくり歩くおばあさんがこちらに向かってきました。私はいつも通り軽く会釈をしようと思っていたその瞬間、息子が私の手をスッと離して一歩前に出ました。そして、背筋をピンと伸ばし、はっきりと「こんにちは！」と声をかけたのです。驚きとともに息子の顔を見ると、少し緊張しながらも誇らしげな表情をしていて、その姿に胸がじんわりと温かくなりました。

予想外の反応→自分に反省

おじいさんとおばあさんも足を止めて、「わぁ、元気だねぇ」「しっかり挨拶できてえらいね」と笑顔で返してくださり、息子は嬉しそうに「うん！」と頷いていました。その時、ふと気づいたのは、実はその朝、私は近所の方に会ったときに軽く会釈だけで済ませてしまっていたことです。「ちゃんと挨拶しなきゃ」と思いつつも時間に追われて余裕がなかった自分に、少しモヤモヤした気持ちが残っていました。