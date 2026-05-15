テレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時）に出演した４２歳芸人が、薄毛に関して衝撃告白した。

１４日の放送は「意外と４０歳いってる芸人」がテーマ。若く見られがちだが、もう４０歳以上の人気芸人がスタジオに集結した。

番組の中盤では、それぞれの体の衰えをフリップに書いて紹介。「パンサー」向井慧（４０）の生え際が“進行”しているという話題から、「見取り図」リリー（４１）は「それで言ったら、我らの濱家さんも、筋がありまして…。ハゲてきてるんです」と、ゲスト側に座っている「かまいたち」濱家隆一（４２）のヘア事情を暴露した。

スタジオ一同は「そうなんや」とびっくり。濱家は「めっちゃハゲてますよ」と認め、上からのアングルで濱家の頭部をカメラが映した。「ハゲている」ようには見えないが…。濱家は吹っ切れたように「今は、無駄です。黒い粉振ってるんで、僕」と衝撃告白。スタジオは「ええ！？」と仰天したあと、驚きのあまり静まり返った。

ネット上では「え！！？？」と驚く視聴者も。「濱家のハゲはいじっちゃダメなやつ」といった声も寄せられた。