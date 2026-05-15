きょうは午後も広く晴れる予想で、日中の暑さに注意が必要です。

【写真を見る】東海地方は広く晴れ 夜との寒暖差に注意 日曜日以降は名古屋･岐阜などで30℃以上の｢真夏日｣予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/15 昼）

正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが朝からよく晴れています。この時間の気温は23.1℃で、汗ばむ陽気になっています。

きょうは午後も晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。雨具は必要なく、洗濯日和になりそうです。各地で風は強まりやすいでしょう。



最高気温は名古屋や岐阜、高山で27℃、津や尾鷲では23℃の予想です。日中は暑くなりますが、夜との寒暖差にはお気をつけください。

日曜日以降は名古屋･岐阜などで｢真夏日｣予想

【週間予報】

来週火曜日ごろまでは、晴れる所が多いでしょう。あさって日曜日以降は、名古屋や岐阜などで最高気温が30℃以上の真夏日になる見込みです。



来週後半は雲が多く、木曜日は各地で雨が降るでしょう。日中の気温は平年並みか高い予想で、ムシムシとした暑さになりそうです。



こまめな水分補給など、熱中症予防を心がけましょう。