東京小岩のアイデアみなぎるパン屋さんがSNSで注目を集めている。



【写真】パンで原寸大の「ベース」を再現してみました

京成小岩駅にほど近い「BoulangerieBASSE」は店主の松永健太さんがバンド活動と並行して2013年に開店。初めは経験も足りず不安定な経営だったというが、勉強と研究を重ねる中で開発した「くるみこしあんクリームチーズ」が人気となりさまざまなメディアで紹介。



一躍、人気のパン屋さんとなったあとも商品開発の手をゆるめず、近い所では3月13日の"13日の金曜日"に売り出した「ジェイソンパン」もXで大々的に拡散されるなど、SNSで話題のパン屋さんとして広く知られるようになったのだ。



松永さんにお話を聞いた。



ーージェイソンパンを作ろうと思ったきっかけは？



松永：以前からこのようなネタとしてのパンを焼くことがあり、13日の金曜日にはよくジェイソンパンを焼いているんです。



パン自体はシンプルな惣菜パン用の生地で、オリーブオイルと塩を振ってブラックオリーブを半分に割って目にして、模様をつけて焼いています。



ーーBoulangerieBASSEでは定番から個性的なものまでさまざまな商品がそろっていますね。



松永：基本的には普通のパン屋さんなので、美味しいパンを常に考えて焼いています。一番人気はくるみ入りの生地にこしあんとクリームチーズを2層にして焼いた「くるみこしあんクリームチーズ」。また奇抜なものでいうと、僕自身がベーシストということもあって毎年11月11日の「ベースの日」に、原寸大のベースのパンを焼いたりしています。



ーー次回の13日の金曜日、11月13日にもジェイソンパンは？



松永：普段その月のカレンダーを見て思い出すのですが、次回は11月なんですね！教えて下さってありがとうございます。もちろん焼く予定です！



ジェイソンパンはお店の常連さんからもバズった投稿を見たと言われ、反響の大きさに驚いています。おかげで常連さんにXのアカウントがバレてしまいました。



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松永さんはパン屋とバンドマンの二刀流で活躍中。小岩の3会場でのサーキットフェスイベント「BAGLE ROCK!!」（5月17日開催）を主催するなど地域の音楽文化の盛り上がりにも貢献しているので、ご興味ある方はぜひＸやYouTubeなどでその活躍をご覧いただきたい。



（よろず～ニュース特約・すみれ）