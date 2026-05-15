元福岡放送アナウンサーで、たけし軍団のガダルカナル・タカの妻でもあるタレントの橋本志穂が13日、自身のインスタグラムを更新。交換期限が迫ったチキンを受け取るために出かけたことを伝えた。



【写真】メガネ姿のナチュラル無防備 バイクで駆けつけ交換終了の顔

橋本は「#ケンタッキーフライドチキン」のハッシュタグをつけて、「今日しかない！」と書き出した。「先月末に交換期限が迫ったケンチキのバーレル。 やっとこさ、交換してもらった日のこと。 ずっと忙しく出かけてて、 家でゆっくりチキン食べるなんて日がなくて～ 気がついたら期限切れになりそうだったの」という。



「午前中に、化粧もせずにバイクで出かけ、交換してもらい ランチにいただきました～ ハッピー」とつづった。アップした写真もメガネをかけたナチュラルな姿。「やっと先月末の話が書けました。 本当に忙しすぎて、 インスタ開く時間もない」と記した。それでも待望のチキンをゲットしたとあって、投稿したのはやわらかな笑みが印象的なショットだった。



14日には連休中のランチの様子もアップ。「ゴールデンウィークに、 暇な人集合～と声かけて 一門会を開催 いつも夜に集まるメンバーと、 明るいうちから乾杯して、 めちゃくちゃ楽しかった」と、タレント・かとうれいこらと食事を楽しむ姿を動画で紹介している。また、タレント・江口ともみが11日に行われたゴルフ大会「叙々苑カップ 芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」での橋本との「たけし軍団」妻の2ショットを公開している。



ファンからは「メガネ姿ステキですし似合ってます」「うわーーーーーー食べたくなってきた」の声。橋本は福岡県出身。中学から大学まで陸上競技で活躍。筑紫女学園から福岡大に進み、福岡放送に入社。26歳でタレントに転身した。中学と高校の保健体育の教員免許を持っている。



（よろず～ニュース編集部）