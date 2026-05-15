回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、回転レーンで商品を流している店舗数が世界ナンバーワンであるとして「ギネス世界記録」に認定されたことを受け、「ギネス世界記録達成記念」フェアを5月15日から期間限定で開催します。「生サーモン（一貫）」が全店特別価格110円（以下、税込）で販売されます。

【写真】「太刀魚」の寿司も！ おいしそう！ うに、牛タンも豪華！

「生サーモン（一貫）」は、世界的にも人気で価格が高騰している中、厳選したアトランティックサーモンを空輸し、一度も冷凍加工をしないため、柔らかくトロっとした食感が特長。

深い味わいの天然本まぐろを使用した「国産天然本まぐろねぎまぐろ」（280円）、濃厚なうまみを味わえる「カニの王様」本ズワイガニの開きと、かに身の2種を一皿で食べ比べできる「本ずわいがに二種盛り」（380円）、添加物の「ミョウバン」を一切使用せず、苦みがない「濃厚うに（一貫）」（230円）、独自の技術「二段階熟成」を施した「超熟成シリーズ」の新作「超熟成 太刀魚（一貫）」（115円）も発売。

また、宮城・仙台で親しまれている牛タンをイメージした「【仙台名物】牛タン焼き（一貫）」（280円）、ナムル、肉みそ、温玉、シャリでビビンバを再現した「寿司屋のビビンバ」（200円）も楽しめます。

くら寿司では、芥見下々さんのマンガを原作とした人気アニメ「呪術廻戦」の放送開始5周年を記念したコラボキャンペーンも同日から実施。コラボメニューの販売や、店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」で当たりが出るとコラボ限定グッズがもらえます。

※価格は店舗によって異なります。