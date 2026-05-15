嵐「Love so sweet」、「合算シングル」ミリオンポイント達成 「カイト」に続く自身2作目【オリコンランキング】
嵐の「Love so sweet」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、「カイト」に続く自身2作目のミリオンポイントを達成した。
【画像】嵐「Love so sweet」ミリオンの内訳（表）
最新5月18日付で、週間0.6万PT（5,563PT）を獲得。累積ポイントが、1100.3万PT（1,002,963PT）に到達した。
【累積ポイントの内訳 ※添付の円グラフ参照】CD：227PT／ストリーミング：94.2万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：6.1万PT
「Love so sweet」は、2007年2月にCDシングルリリース。松本潤出演ドラマ『花より男子2（リターンズ）』（TBS系）の主題歌。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【画像】嵐「Love so sweet」ミリオンの内訳（表）
最新5月18日付で、週間0.6万PT（5,563PT）を獲得。累積ポイントが、1100.3万PT（1,002,963PT）に到達した。
「Love so sweet」は、2007年2月にCDシングルリリース。松本潤出演ドラマ『花より男子2（リターンズ）』（TBS系）の主題歌。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞