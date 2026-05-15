ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > トランプ大統領、北京・中南海に到着…習近平氏とお茶飲みながら少人… トランプ大統領、北京・中南海に到着…習近平氏とお茶飲みながら少人数の会談へ トランプ大統領、北京・中南海に到着…習近平氏とお茶飲みながら少人数の会談へ 2026年5月15日 12時25分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【北京＝遠藤信葉】米国のトランプ大統領は１５日午前、共産党や政府機関が入る北京・中南海に到着した。 中国の習近平（シージンピン）国家主席とお茶を飲みながら、少人数での会談に臨む。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トランプ氏歓迎晩さん会、北京ダックやロブスターに中国産ワインも提供…ＹＭＣＡの演奏も 米中首脳はホルムズ海峡開放の必要性で一致も…停泊中の船舶、拿捕されイラン領海へ トランプ大統領「中国との関係がこれまで以上に強固で良好なものになることを願っている」と投稿 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, 京王線, 明治大学, 配線, 介護タクシー, リペア工事, 世田谷区, 大学, 明大前, 置床工事