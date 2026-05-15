１４日、北京の天壇公園で中国の習国家主席（右）と並ぶトランプ米大統領＝ＡＰ

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　【北京＝遠藤信葉】米国のトランプ大統領は１５日午前、共産党や政府機関が入る北京・中南海に到着した。

　中国の習近平（シージンピン）国家主席とお茶を飲みながら、少人数での会談に臨む。