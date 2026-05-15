犬が飼い主の『服の上で眠る』心理４選

飼い主の服をかき集め、服の上で愛犬が眠っている--犬を飼っているご家庭では、よくみられる光景です。なぜ犬たちは飼い主の服の上で眠りたがるのでしょうか。その心理を解説します。

1.安心感を求めている

犬が飼い主の服の上で眠りたがる根本的な理由は、「安心感」です。飼い主の服には、飼い主の匂いが強く染み付いています。人間には感じられない匂いでも、犬たちはそのわずかな匂いを強く感じ取ることが可能です。

犬にとって、信頼している飼い主の匂いは、どの匂いよりも安心できます。そのため、安心感が欲しいときに飼い主の服の上で眠ろうとする傾向があるのです。

2.心細い

犬が飼い主の服の上で眠りたがる基本的な心理に「安心したい」という気持ちが関係しています。それを踏まえると、心細さや不安を感じているときに、その気持ちを紛らわせるため、飼い主の服を使っている犬も少なくないでしょう。

例えば、留守番中にひとりの状況に心細さを感じたとき、犬は飼い主の服を集めて、その上で眠ることがあります。飼い主が帰ってきたとき、服が一箇所にまとめられていたら、愛犬が心細さを埋めようとしたのかもしれません。

3.甘えたい気持ちを満たしている

「甘えたい」という欲求を満たすために、飼い主の匂いが強く染み付いた服をベッドがわりにしている犬もいます。

例えば、飼い主に「かまって」アピールするも、飼い主が忙しくてなかなかかまってくれないとき。甘えたい気持ちを満たすために、飼い主の服を集めたり、飼い主の服の上で眠ったりして気を紛らわせる犬もいます。

4.触り心地が良い

服に使われている素材によっては、犬がその素材の触り心地を気に入り、「気持ちいいから」「寝心地が良いから」という理由で眠っていることもあります。

特に、冬場など肌寒い時期は、なるべく寒さを凌げる寝床環境を整えたいものです。犬も例外ではありません。そんなとき、保温性の高い触り心地の良い飼い主の服は、絶好の寝床材料になるのです。

洗濯物からどいてくれないワケ

洗濯したばかりの服には、飼い主の匂いがついていないはず……。それなのに、なぜか執拗なまでに洗濯物の上からどいてくれない犬は、実は少なくありません。

洗濯しても、多少は飼い主の匂いが付着していることも理由として考えられます。しかし、それ以上に、消されてしまった愛着のある匂いを取り戻したい、自分の匂いをつけたいという気持ちが強いのでしょう。

洗濯物に体を擦り付けるようにゴロゴロと寝転がっている場合は、自分の匂いを衣類に染みつけようとしているサインです。

服の上で眠るのを止めてほしい場合の対策

服の上で眠るのをやめてほしいと思っている場合、無理に取り上げることはしないでください。心細さを紛らわせたり、安心感を求めるためにやっている行為なので、犬たちには悪気はないからです。

服の上で眠るのをやめてほしい場合は、同じような素材のタオルやブランケットを用意し、愛犬用としてプレゼントしましょう。事前に、飼い主が数日使い、匂いをつけてあげると、より喜んでくれますよ！

また、ベッドの寝心地に不満を抱いていて、飼い主の服をベッド代わりにしていることも考えられます。一度、ベッドの素材や柔らかさ、サイズ感などを見直してみましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が飼い主の服の上で眠る行動には、「安心したい」「甘えたい」「心細い」という心理が隠れています。愛犬の気持ちを尊重しつつ、飼い主側も快適に生活できるよう、お互いが満足のいく選択を模索しましょう。