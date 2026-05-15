「しっかり父親の顔」アンガールズ田中、第1子誕生を報告！ 「男の子です。髪の毛は結構生えてました」
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんは5月14日、自身のInstagramを更新。5月上旬に第1子となる男の子が誕生したことを報告しました。
【写真】第1子を抱くアンガールズ田中
このおめでたい報告に、相方・山根良顕さんからは「おめでとう 田中パパちゃんねるやれぇよ！」と祝福のコメントが寄せられました。さらに、タレントの北斗晶さんや元HKT48の村重杏奈さん、俳優の榊原郁恵さんら有名人からも続々とコメントが届いています。
ファンからも「どうか奥さまとお互いの体調に気を付けながら子育て頑張ってください」「優しいパパの顔ですね」「しっかり父親の顔ですね」「幸せのおすそ分けありがとうございます」など、温かい声が集まっています。なお、出産時のエピソードについては、自身のラジオ番組『アンガールズのジャンピン』で詳しく語っているとのことです。
(文:五六七 八千代)
【写真】第1子を抱くアンガールズ田中
相方・山根さんも祝福のコメント田中さんは「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！ 男の子です。髪の毛は結構生えてました！（笑）」とつづり、1枚の写真を公開。生まれたばかりの赤ちゃんを抱く田中さんの姿が収められており、その表情からは父親になった喜びがにじみ出ています。
ファンからも「どうか奥さまとお互いの体調に気を付けながら子育て頑張ってください」「優しいパパの顔ですね」「しっかり父親の顔ですね」「幸せのおすそ分けありがとうございます」など、温かい声が集まっています。なお、出産時のエピソードについては、自身のラジオ番組『アンガールズのジャンピン』で詳しく語っているとのことです。
「ブルーシャツがいい感じ」同日の別投稿では「明治ブルガリアヨーグルト」のイベントに山根さんと参加した際のツーショットを3枚披露した田中さん。2人とも白いジャケットに青いインナーを合わせた、爽やかなコーディネートです。コメントでは「やっぱりおふたり並ぶといいですね」「ブルーシャツがいい感じ」「ブルガリアカラーでお2人とも素敵」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)