大谷翔平が生んだ“不公平な優位性”に反発止まず　MLB球団幹部たちが“二刀流のためのルール”に改正を求める

マウンド上で異彩を放つ大谷。彼のロースター登録上の“優位”を問題視する意見は相次いでいるようだ(C)Getty Images

やはり球界内には大谷翔平（ドジャース）に対する“特例”に反発する関係者は少なくないようだ。

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現地時間5月13日に行われたジャイアンツ戦で今季7度目の登板を果たした大谷は、7回（105球）を投げ、被安打4、無失点、8奪三振と快投。開幕から全登板でのQS（先発投手が6回以上を自責点3以内に抑えた場合に記録される指標）達成を継続するとともに、今季の投手成績を防御率0.82、WHIP0.79、奪三振率10.32に伸ばした。

打者としては5月に入ってから打率.196、1本塁打とやや不調ながら、シーズン全体では7本塁打、OPS.797を叩き出している強打者ぶりは健在。まさに「比類なきの投手」と言っていい。そんな偉才は、現在のMLBで唯一の「二刀流登録」を認められている選手でもある。それゆえに投手を1人多く起用できるロースター登録にまつわる“特別ルール”を疑問視する関係者は少なくない。

そもそも、その特別ルールとは何か。これはMLBが、当時エンゼルスにいた大谷の二刀流での活躍が目立ち始めた2022年に正式施行した規定で、「投手としてシーズン20イニング以上に登板」「打者でシーズン20試合以上に出場、または60打席以上」の条件を満たした選手のみを「二刀流」として認め、アクティブロースターに関する元来の規定よりも1人多い、14人目の投手として登録できるというものだ。