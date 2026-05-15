BTSが、特にラテンアメリカで人気を高めていることが確認された。

メキシコシティ公演（7日、9日、10日）で15万人を動員し、公演場のスタジアムの外にはチケットが入手できなかったファンが、3日間で約10万人集まるなど、大盛況で終えた。

韓国通信社の聯合ニュースは14日「ラテンアメリカ（中南米）ファンのこの熱気は音楽配信市場でも力を見せた。14日、音楽・エンターテインメントデータ集計メディアのルミネートによると、3月20日に発売されたBTSの5枚目フルアルバム『ARIRANG（アリラン）』は、発売初週に全世界で7億3910万回のストリーミングを記録した」と報じた。

さらに「ルミネートは『これは26年にリリースされたアルバムの中で初週の最多記録で、最高値であるだけでなく、昨年10月にテイラー・スウィフトのLife of a Showgirlが記録した13億回以来、最も高い数値でもある』と説明した」と伝えた。

ARIRANGの発売初週のストリーミング数を国別に見ると、米国が1億1500万で1位、ブラジルが7860万、メキシコが7590万、韓国が5830万と続いた。日本は4820万で5位だった。

統計によると、ブラジルやメキシコのようなラテンアメリカの国が、K−POP本場の韓国よりも多くのストリーミング数を記録したという。

聯合ニュースはまた「このような雰囲気は、代表的なオンライン動画プラットフォームYouTube（ユーチューブ）の統計でも確認できる。YouTubeのチャート分析によると、先月6日から今月3日までの28日間で、BTSの音楽を最も多く聴いた上位10カ国のうち、ブラジル（3位、5320万回）、メキシコ（4位、5310万回）、アルゼンチン（9位、2210万回）、ペルー（10位、1910万回）など、ラテンアメリカ諸国が4カ国も含まれていた」と伝えた。

BTSは10月、コロンビア・ボゴタ、ペルー・リマ、チリ・サンティアゴ、アルゼンチン・ブエノスアイレス、ブラジル・サンパウロなどラテンアメリカの主要国を訪れ、スタジアムコンサートを開催する。

聯合ニュースはさらに所属事務所HYBE（ハイブ）側のコメントを紹介した。「ラテン市場の成長速度と拡張性に注目している。ラテン市場を米国人口の19・5％に相当するヒスパニック市場と結びつく拡大拠点と位置付け、アジア、英語圏、スペイン語圏をつなぐグローバル事業軸をさらに強化していく計画だ」と語っている。