東京シティ競馬（TCK）は、6月10日に行われる第72回東京ダービー（Jpn1）に向けて、TCKイメージキャラクターを務める俳優の横浜流星が出演する新CM「東京ダービーSTAR☆T」篇を5月14日から公開した。レースコピーには「一生に一度。ダートのダービーを見逃すな」。

CMは、“日本を輝かせるトゥインクルレースSTAR☆T！”をテーマに制作。舞台となるのは、トゥインクルレースを彩る幻想的なイルミネーション空間で、まるでMV撮影現場のようなグラフィカルな光の中を横浜が颯爽と歩き抜けていく。映像内では「一生に一度のダートのダービー。3歳馬だけのダートのダービー。絶対に見逃すな」というモノローグとともに、最後は「光れ、3歳の星」という印象的な一言で締めくくられる。

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「一生に一度。ダートのダービーを見逃すな」

使用楽曲は、中島美嘉が歌う「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」。TCKでおなじみのメロディーをベースに、今回のレースに合わせて歌詞を一新したオリジナルテーマソングとなっている。

公開に合わせてメイキング映像も解禁。撮影ではCGを一切使わず、一発撮りに挑戦したという。常に動き続けるカメラに合わせながら、横浜が流れるように歩くシーンが大きな見どころ。カメラ調整のリテイクのほうが多かったほどだったと、その表現力の高さに驚きの声が上がった。

また、ファッション分野でも活躍する横浜らしく、美しいウォーキング姿勢や自然な目線の配り方も撮影現場で存在感を放ったといい、イルミネーションを見渡しながら歩く姿は、メイキング映えするシーンのひとつだったという。

東京ダービーは、3歳ダート三冠競走の第2戦として行われる世代頂上決戦。一生に一度しか挑めない“ダートのダービー”へ向け、今年も熱い戦いが幕を開ける。