「名探偵コナン」毛利蘭役声優・山崎和佳奈さん、死去 享年61 2月より活動休止していた【全文】
【モデルプレス＝2026/05/15】アニメ『名探偵コナン』で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが亡くなったことがわかった。61歳だった。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて発表された。
【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
公式サイトでは、山崎さんについて「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と報告。「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」とし、通夜及び告別式については「近親者のみにて執り行わせていただきました」と伝えた。
山崎さんは1965年3月21日生まれ、神奈川県出身。「名探偵コナン」毛利蘭のほか、「ひみつのアッコちゃん」加賀美あつこ（3代目アッコ）、「サンデー・ジャポン」（TBS系）ナレーションなどを担当。2月より、病気療養中のため活動を休止していた。（modelpress編集部）
弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀（61歳）
かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました
ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
なお 通夜及び告別式は ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました
ご諒怨のほどお願い申し上げます
株式会社青二プロダクション
2026年5月15日
【Not Sponsored 記事】
【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
◆山崎和佳奈さん、死去
公式サイトでは、山崎さんについて「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と報告。「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」とし、通夜及び告別式については「近親者のみにて執り行わせていただきました」と伝えた。
◆山崎和佳奈さん、2月より休養
山崎さんは1965年3月21日生まれ、神奈川県出身。「名探偵コナン」毛利蘭のほか、「ひみつのアッコちゃん」加賀美あつこ（3代目アッコ）、「サンデー・ジャポン」（TBS系）ナレーションなどを担当。2月より、病気療養中のため活動を休止していた。（modelpress編集部）
◆全文
弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀（61歳）
かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました
ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
なお 通夜及び告別式は ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました
ご諒怨のほどお願い申し上げます
株式会社青二プロダクション
2026年5月15日
【Not Sponsored 記事】