楽天の金子京介内野手（２２）が１５日、支配下に昇格することが決まった。石井一久ＧＭ（５２）がソフトバンク戦（楽天モバイル最強）前に取材対応。石井ＧＭは「直近で（１軍に）上げるとか短期的なことだけではなくて、いろんな部分で思惑がある。１００打席いかない中で、５本以上、（本塁打を）打っている。それだけ、そういう魅力を持っている打者。１００打席以上あげたいという部分もある。支配下に上げていろんなところを鍛えていかないといけない」と語った。

支配下昇格することで金子の打席数確保はもちろんのこと、他の育成選手の起用にもプラスに働く面もある。現在、育成選手の２軍戦出場枠は「１球団１試合５人以内」と決まっており、育成選手の出場機会の確保が難しい面があった。石井ＧＭは「金子がそっち（支配下）に行くことによって、（育成の）大坪だったり、幌村とかも打席の確保、違う部分ができる。その一方で（金子も）やらないといけないこと、率とかもまだなかなかコンタクト率っていうのも少し弱いとこがある。そういう意味では、やっぱり支配下に上がった方が打席の確保もできるし、成長もそくせるし、他の育成選手も成長の部分もスペースはあけれるんで、そういう狙いがあって上げました」と説明した。

金子は神奈川大から２５年の育成ドラフト４位で入団。１８６センチ、１００キロの体格で長打力が持ち味の右の大砲だ。ファーム・リーグでは３４試合に出場して打率２割３分４厘、７本塁打、２１打点をマークするなど、猛アピールしていた。背番号は１３４から９８に変更されることが決定。金子は「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという気持ちです。ここまで関わってくださった皆さんには感謝しかありません。１軍でホームランを打てるように頑張ります」とコメントした。