『MAO』第7話「新しい器」 あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第7話「新しい器」のあらすじと先行カットが公開された。また、『TVアニメ MAO』放送開始記念商品「日本画風クリエイターズアート」が、本日5月15日（金）よりA-onSTORE・プレミアムバンダイほかにて受注開始される。
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
このたび、5月16日（土）放送、第7話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第7話「新しい器」あらすじ＞
大正時代にいた菜花の前に、8年前の幼い菜花が現れた。猫鬼は幼い菜花を咥え、五行商店街の門から令和の世界へ飛び去ってしまう。獣姿の摩緒は幼い菜花を守るため、現代へ守護の式神を飛ばすと気を失ってしまう。
＞＞＞第7話先行カットをすべてチェック！（写真8点）
また、『TVアニメ MAO』放送開始記念商品「日本画風クリエイターズアート」が本日・5月15日（金）より、A-onSTORE・プレミアムバンダイほかにて受注開始！ 『TVアニメ MAO』にてサブタイトル等の筆字や作中に登場する御札デザイン等を手掛けるクリエイター・雪駄氏による描き下ろしとなります。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
＜第7話「新しい器」あらすじ＞
大正時代にいた菜花の前に、8年前の幼い菜花が現れた。猫鬼は幼い菜花を咥え、五行商店街の門から令和の世界へ飛び去ってしまう。獣姿の摩緒は幼い菜花を守るため、現代へ守護の式神を飛ばすと気を失ってしまう。
＞＞＞第7話先行カットをすべてチェック！（写真8点）
また、『TVアニメ MAO』放送開始記念商品「日本画風クリエイターズアート」が本日・5月15日（金）より、A-onSTORE・プレミアムバンダイほかにて受注開始！ 『TVアニメ MAO』にてサブタイトル等の筆字や作中に登場する御札デザイン等を手掛けるクリエイター・雪駄氏による描き下ろしとなります。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
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