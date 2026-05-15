【大阪】40周年記念 トゥールダルジャン東京がニューオータニ大阪へ

ホテルニューオータニ大阪は開業40周年を記念し、2026年6月13日・14日の2日間限定で特別ガストロノミーフェアを開催します。トゥールダルジャン 東京のエグゼクティブシェフ・ルノー・オージエ氏が来阪し、“M.O.F.受章シェフ”による特別コースを提供。大阪城を望む絶景空間で、東京・パリの世界観を凝縮した2日間限定の美食体験が楽しめます。

M.O.F.受章シェフが来阪する意味

©ホテルニューオータニ大阪

今回の主役は、ルノー・オージエ氏。彼はフランス政府が認定する最高職人章「M.O.F.（フランス国家最優秀職人章）」を受章した、フランス料理界の頂点クラスに位置するシェフです。

トゥールダルジャン 東京のエグゼクティブシェフとして、パリ本店の伝統を受け継ぎながら日本でその哲学を表現しています。

M.O.F.は単なる肩書きではなく、技術・味覚・美意識すべてにおいて国家が認める最高位の証であり、その料理は“芸術に近い領域”と評されます。

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2日間限定の特別企画「Héritage et Évolution」

今回のテーマは「Héritage et Évolution（継承と進化）」。

1582年創業のパリ本店から続く伝統を背景に、クラシックフレンチの本質を現代的な感性で再構築した特別コースが提供されます。通常営業ではなく、トゥールダルジャンの美学と技術を2日間に凝縮した特別企画として構成されています。

東京でしか味わえないレベルの料理とサービスが、大阪城を望む空間で展開されるという点でも極めて希少性の高いイベントです。

ワインと料理が完成させる体験

トゥールダルジャンはパリ本店に約35万本規模のワインセラーを持つことで知られ、その哲学は東京にも継承されています。

本イベントでもソムリエが料理に合わせてワインを厳選し、単なるペアリングではなく“料理体験そのものを完成させる構成”として提供されます。

ホテルニューオータニ大阪の新体制

ホテルニューオータニ大阪では、2026年4月に小出裕之氏が総料理長に就任しました。

小出氏はホテルニューオータニグループで経験を重ねたほか、パリのトゥールダルジャン本店やトゥールダルジャン 東京でも研鑽を積んだ経歴を持ち、クラシックフレンチに精通したシェフです。

今回のフェアは、トゥールダルジャン東京の世界観とホテルニューオータニ大阪の新体制が交差する、40周年を象徴する特別な取り組みです。

体験型ガストロノミーとしての価値

本イベントは、料理だけでなく空間・サービス・演出を含めて楽しむ“体験型の美食イベント”です。

料理・空間・サービスが一体となり、非日常の食体験を構築する特別な2日間です。

M.O.F.受章シェフによる料理と2日間限定という希少性のある本イベントは、一般的なホテルディナーとは明確に異なるカテゴリーの体験といえます。

開催概要

【イベント名】ホテルニューオータニ大阪開業40周年記念イベント｢トゥールダルジャン 東京 SPECIAL 2 DAYS ～Héritage et Évolution～｣

【開催日】2026年6月13日、14日

【会場】ホテルニューオータニ大阪 18階 フランス料理「SAKURA」

【時間】ランチ 12:00開始/ ディナー 17:30または18:00開始

【料金】ランチ 40000円（グラスシャンパーニュ付き）/ ディナー 60000円（グラスシャンパーニュ付き）

【所在地】大阪府大阪市中央区城見1丁目4番1号

【アクセス】JR大阪城公園駅より徒歩約3分

【電話番号】06-6949-3246

【備考】ペアリングワインプランあり,アルコールが苦手な方は予約時相談可能