◇米女子ゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権第1日（2026年5月14日 オハイオ州 マーケィーワーCC＝6416ヤード、パー70）

第1ラウンドが行われ、ツアー初優勝を目指す原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）が3バーディー、2ボギーの1アンダー69で回り、トップと3打差の9位につけた。

「アイアンショットの縦距離が合っていたし、ウエッジも距離感が良かった。今日は（ティーショット）がセミラフに行くことが多かったけど、大きなミスがなかった」と話す通りウエッジショットの精度が抜群だった。

インから出て15番でボギーが先行したが、16番で残り97ヤードから50度で3メートルにつけてバウンスバック。17番では残り84ヤードから55度で2メートルにつけて連続バーディーとした。

後半の4番でも残り95ヤードのフェアウエーから50度のウエッジでピン奥1メートルにつけてバーディーを奪った。

7番、8番でバーディーパットを決め切れず、9番で2つ目のボギーを叩き、終盤3ホールは消化不良の内容となった。

ホールアウトの瞬間は悔しげな表情を浮かべていたが、取材エリアでは「このコースはグリーンがボコボコしていて難しい。最後にボギーを打ってしまったけど、2つで抑えられて良かった」と納得顔で話した。

直近2試合リビエラマヤ・オープン、みずほアメリカズ・オープンはいずれも9位で日本勢で唯一人トップ10入りを果たし好調をキープ。ツアー初優勝に向けて今週も好スタートを切った。

「大事なパーパットだったり、つけたバーディーパットを決めていけるようにしたい」。2日目は攻めていく覚悟だ。