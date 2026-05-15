お笑いトリオ、パンサー向井慧（40）が14日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。メンバーの顔と楽曲が一致するアイドルを明かした。

番組のテーマは「意外と40歳いってる芸人」。向井は「絶妙な年齢なので、最近の一番新しいトレンドを教えるっていう番組のコーナーMCとかをやらせてもらったりするんですけど、とうの昔からわからない。FRUITS ZIPPERさんと、CANDY TUNEさん？も、ニブイチでしゃべってる」と区別がついていないことを明かした。

ハライチ澤部佑（39）は「結局その場にいるゆうちゃみとか、若い子見つけて『ちょっとゆうちゃみ、教えてあげてよ』みたいな」と解決策を明かし、見届け人に座るゆうちゃみも「よく言われる」と納得した。向井は「ごめんね、助かるのよ」と苦笑いして共感した。

見届け人のかまいたち濱家隆一（42）も「楽屋で覚えようとすんねんけどな。何組かいて顔覚えんねんけど、スタジオ行って顔会わせたら誰が誰かわからん」と共感した。

ゆうちゃみは「逆にどの世代のアイドルさんなら、名前と、曲とか一致してるんですか？」と質問。40歳芸人はそろって「モー娘。です」と答えるも、濱家は「モー娘。も相当上のモー娘。」とつっこんだ。

マヂカルラブリーの野田クリスタルは「4期生まで」と答えてスタジオを笑わせ「石川梨華」と4期生メンバーの名前を挙げた。相席スタート山添寛は「EXILEも清木場俊介世代なんですよ」と語り、お見送り芸人しんいちは「あとDA PUMPあんな多ないです」と語り笑わせた。

共演者が「4人！」と昔の体制を振り返る中、ハライチの岩井勇気は「4からの3ね」とメンバーの推移を振り返り笑っていた。