◇MLB フィリーズ3-1レッドソックス(日本時間15日、フェンウェイ・パーク)

フィリーズのカイル・シュワバー選手が18号の先制2ランをマーク。これで直近7戦7発を記録し、圧倒的な長打力を見せています。

この日「2番・DH」としてスタメン出場したシュワバー選手。両者無得点で迎えた8回、ノーアウト1塁の好機で第4打席に入ると、カウント3-1からの5球目、真ん中付近に入ったカットボールに強振。打球はそのままライトスタンドへ吸い込まれ、値千金の先制2ランとなりました。

日本時間11日のロッキーズ戦では1試合2本塁打を記録するなど、驚異のHR量産体制を見せているシュワバー選手。直近7試合では7本塁打とハイペースで本数を伸ばし、村上宗隆選手らライバルを抑えて両リーグ独走の本塁打数トップに立っています。

56本塁打で大谷翔平選手との争いを制し、タイトルに輝いた昨季は、5月15日時点で15本をマーク。今季はそれを上回る18本までペースを上げており、このままどこまで本数を伸ばしていくのか、さらなる注目が集まります。