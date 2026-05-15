お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。同番組内のコーナー「おぎやはぎ 最新語・流行させたい語大賞」のナレーションを担当している同局の佐々木舞音アナ（27）にツッコミを入れた。

小木が企画しているピックルボールのメンバーを誰にするという話題の中で、佐々木アナの名前が浮上。矢作が「アナウンサーでいうと、クソガール（番組リスナーの愛称）の山本恵里伽ね」と提案すると、小木が「こっちでいいじゃん、舞音でいいじゃん」と逆提案。

矢作が「舞音？ 舞音は会ったことないじゃん。知らない人とは組みづらいから。知らないんだから。面識がないんだから」と言い「あり得るか？ 1回も会ったことないって」と投げかけた。

番組ではおぎやはぎの2人がナレーション担当の佐々木アナに会ったことがないと頻繁に言及している。

神奈川県横浜市出身の佐々木アナは、上智大総合人間科学部社会福祉学科を卒業後の2021年にTBSへアナウンサーとして入社。現在は「THE TIME,」に出演中。愛称は「マイネぷぅ」。

ピックルボール（Pickleball）は、バドミントンと同じ広さのコートで、卓球のラケットに似た板状のパドルを使い、穴のあいたプラスチック製のボールを打ち合うアメリカ発祥のラケットスポーツ。