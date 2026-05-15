よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　全体運・対人運　5/15〜6/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

5月15日〜6月14日の全体運・対人運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

全体運

「山上に太陽が座っている」絵。あなたが太陽、周囲を明るく照らす時。5月はハプニングが起きても、丹田に力を入れて正面から対処を。6月になると自信がついてくる。何があっても大丈夫と大きく構えて。

対人運

好き嫌いの感情は表に出さず、悠然としていよう。笑顔が相手を惹きつけるので言葉数は少なくて可。家族とは隠しごとなく朗らかに。介護は温かく接して。近隣とはアバウトで。

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全体運

「2つのポケット」の絵。5月はアウトポケットなので出し入れが自由、オープンに振る舞おう。6月は内ポケットゆえ慎重に。本当にこれでよいか確かめてから行動を。発言も言葉をよく選んで。

対人運

5月は積極的に。6月は聞き役になって〇。プライバシーを大切に、秘密厳守。家族とはまとまる。介護は分担をきっちり。近隣とはケースバイケースで対応する。

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全体運

「緩やかな坂道」の絵。5月は平坦から下り道へさしかかり、少しずつ視界が開けていく時。平穏を心がけて吉。6月は余裕が生まれる。さらにスローに。

対人運

全体に目配りを。でも中心には立たないで。イベント的なことはせず、人と会う頻度を減らすなどして一人の時間を確保する。家族とはスムーズに。介護は見落とさぬよう注意を行き届かせて。近隣とは傍観する。

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全体運

「テンポが変わる」絵。5月はイベント参加や話し合い、読書などをきっかけに、心境や、夜型から朝型へなど生活リズムが変わる暗示。新スタートを切るつもりで取り組んで。おかげで6月は気持ちよい日々に。

対人運

新規開拓はせずともよい。現在の交流や旧交の中に新芽がある。ぜひ育んで。イベントは内輪で充実させる。家族とは思い出話で盛り上がろう。介護は工夫しながらよりよく。近隣とはほどよい距離を保って。

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全体運

「山頂で祝賀会をする」絵。5月は登山中ゆえ、気を張って一歩ずつ踏みしめて頑張る。6月は万歳して破顔一笑の時。自分を褒めて。

対人運

5月は評判を気にせず、愚 痴は言わず寡黙を通す。6月は人の輪を大切に。集まりに参加しイベントを覗くなど、いい意味で野次馬根性を発揮し、賑やかに。家族とは依怙贔屓せぬよう。介護は過不足なく手助けを。近隣とは気持ちを一つにして。

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全体運

「メガネをかける」絵。5月は目の前が明るくなる時。これまでよく見えなかったことがクリアになる、やりたかったことに着手するなど願いごとが具体化するチャンス到来。6月は自分の勘や閃きを信じて、さらに積極的に行動を。

対人運

前向きに。化学反応が起きるように、出会いが新しい展開を生む。期待して会おう。家族とは平和に。介護はその場に応じて的確に対応できる。近隣とは第一声と挨拶は明るく。

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全体運

「相手次第」の絵。思っていたことと違ったり、ハプニングやスケジュールの変更が何回も生じたりしやすい。その都度、臨機応変に中止や変更して可、かえって満足のいく結果を招くことあり。初志貫徹せずともよい。

対人運

5月は偶然出会ったら、これもご縁とお茶を飲む、話をするなどの余裕を持って。6月は同窓会への出席など旧交を温めて〇。家族とは個性を尊重。介護は相手に合わせて。近隣とはなりゆきでOK。

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全体運

「台風一過」の絵。5月は強風が吹くゆえ安全第一に。いつものパターンで動く。冒険は不可。6月は吉。青空に心地よい風が吹きわたる。澄んだ気に満たされるので心ゆったり、精神的に満足できる暮らし方を。

対人運

5月は内輪で。6月は爽やかな社交性と笑顔を発揮しよう。熱い議論は避け、心地よいムードになるよう心がけて。家族とは穏やかに。介護は結果オーライ。近隣とは静かに。

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全体運

「氷が解けて流れる川」の絵。5月は氷のように固まっていた難問が解け出す、解決の糸口が見える。とはいえ氷は一気には解けないので時間がかかる。6月は諦めず、根気よく。

対人運

去る者は追わずの方針で。反対しては×。口を挟まず、黙って見ていよう。やがて自分に合う人が自然と寄ってくる。家族とは相手にリードを任せる。介護は時間をかけて丁寧に。近隣とはまず静観を。

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