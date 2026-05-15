よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　金運・健康運・ラッキーカラー　5/15〜6/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

5月15日〜6月14日の金運・健康運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

健康運

発熱、高血圧、アレルギー、肥満に注意。体重の増減をできるだけ抑える。運動する時としない時の波あり、短時間でも毎日行って。

金運

できるだけ動かさないのが吉。買い物も投資も値動きの大きいものには手出ししない。生活費はストック品を有効に利用。使い回しも〇。最後まで使い切って出費をセーブ。

座右の銘

太陽のように堂々と。



ラッキーグッズ

ドライバーや釘など工具。2つの物を接着させる両面テープやガムテープ、シールなど。



開運お洒落

お気に入りの華やかな一着。



ラッキー色

青紫。



吉方位

5月6月とも上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

5月は過労に注意。6月は隠れ不調がないか健康診断を。下半身に弱みあり、すぐできる筋トレでカバー。過食×。一口残す、を心がけて。

金運

収支計算をキチンと、出入りをしっかり把握すれば乗り切れる。忘れている保険やヘソクリ、お宝があるのでは。財産はまとめて記録し時々確認、また必要箇所は修正を。

座右の銘

負担を少なく。荷が重いなら最初から断る。



ラッキーグッズ

小さなぬいぐるみ。



開運お洒落

花柄のバッグや袋物、小物、アクセサリー。



ラッキー色

ピンク。



吉方位

5月上、下。6月南西、上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

5月は慢性的な不調あり。消化器系を労って。6月は冷えと結石に注意し、しっかり休養を。運動は日常生活の範囲で心がければ十分。

金運

少額でも毎日節約を。積もると大きい。5月は全項目でセーブして。6月は水道や電気、ガス、通信費などインフラ関係の出費をチェック。もっと減らせるはず。工夫してエコで暮らそう。

座右の銘

ゆっくりペースで。その分、中身を濃くする。



ラッキーグッズ

裏地付きのポーチ。



開運お洒落

ゆったりサイズ。ワンポイントで締める。綿混素材。



ラッキー色

黄、アースカラー。



吉方位

5月6月とも南西、上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

突然の不調や、急激に回復するなど「急性」がポイント。吹き出物やかぶれなど皮膚トラブルにも警戒を。食事メニューは好き嫌いでなく、体によいか悪いかで決めて。運動は準備体操程度をまめに。

金運

5月は波瀾含みだが一喜一憂しない。工夫のしどころで、いつもと同じ出費を保つように。6月は見えない無駄がある。洗い出して見直しを。

座右の銘

サーファーになったつもりで波を乗り越える。



ラッキーグッズ

キーホルダー。



開運お洒落

コントラストを明快に。



ラッキー色

パステルカラー。



吉方位

5月6月とも南西、上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

不調にはさまざまな理由が絡んでいるのでは。自分で治すつもりで丁寧に自己観察して、原因を探る。また怪我に注意。段差で躓かぬよう。

金運

小積もりて大となる時。少額だからとあなどらず、小銭こそ大切に使う。蓄財に関する勧誘は不安をあおられぬよう心にカギを。不動産情報にはクールに対応。

座右の銘

5月は「私は私」と気を強く持つ。6月は協調的に。



ラッキーグッズ

各種の削り器。



開運お洒落

肩から襟、首回りに飾りやポイントを。



ラッキー色

濃いオレンジ。



吉方位

5月上、下。6月南西、上、下。

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健康運

吉。三度の食事と生活リズムを一定に保つとOK。体調に変化が生じても乗り越えられる。ただし目に注意。運動はほどほどに。UVカット化粧品でしっかり日焼け対策を。

金運

上手に融通を利かせることができて結果オーライ。5月は節約に励み、主な出費は6月に。よい買い物ができる。投資は当て外れが大きい、もしするなら少額で。

座右の銘

視野を広げて、ワンランクアップを目指す。



ラッキーグッズ

メガネ。



開運お洒落

同行者に合わせる。



ラッキー色

モノトーン、赤。



吉方位

5月なし。6月南西。

全体運、対人運はこちら

健康運

口腔内の清潔を第一に。不具合のある箇所の治療はもちろん、予防対策を徹底して。夜中の飲食は水以外厳禁。また思わぬ場所で転ばぬよう注意。外出時は晴雨兼用傘を携帯して。

金運

ついつられて使ってしまう、衝動買いするなど予定外の出費を戒めて。交際費も然り。赤字は先送りせず、この期間内に解消。家に関する支払いやローン返済は早く済ませる努力を。

座右の銘

変化を恐れずに。カメレオンを見習って。



ラッキーグッズ

手品グッズ。



開運お洒落

ヘアスタイルを美しく。



ラッキー色

白、ゴールド。

吉方位

5月南西。6月なし。

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健康運

5月は動きすぎないのが吉ゆえヨガや座禅、瞑想などで心を健康に。6月はマイペースで動いて可。食は即席や保存食を上手に使って調理時間を節約。その分、食後はゆったり。体重を維持できれば運動は適宜自由に。

金運

金屛風の前に蔵が座っている状態。見た目は立派だが実際には使えない。5月は衝動買いを警戒して。6月は全項目少しずつ出費を抑える。とくに交際は地味に、祝いごとは内輪で。

座右の銘

平凡は偉大なり。



ラッキーグッズ

押し花。各種図鑑。



開運お洒落

上下同系色。またはワンピース。



ラッキー色

グリーン系。



吉方位

5月南、南西。6月南西。

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健康運

水分の管理がカギ。まめに水分補給し、外出時もボトルを携帯。室内の湿度を一定に保ち、肌の手入れは毎晩パックする気合で保湿第一に。また、押し入れや物置の湿気を払いカビを防ぐ。必要なら屋根の修理も一考。

金運

きれいなお金の使い方ができる。お金は天下の回りものと達観せず、将来に備えてお金の情報を集める時。食費は多めに。交際費は基本割り勘でも、奢ってくれるなら遠慮せずに。

座右の銘

悟りの境地で。こだわらない。なるようになる。



ラッキーグッズ

扇子。アロマ。



開運お洒落

水玉。レースや薄い布。



ラッキー色

寒色系。



吉方位

5月6月とも南西、上、下。

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