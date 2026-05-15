毎週発表される新譜の中から注目作品をレビューしていく連載「New Releases In Focus」。今回は、Ado「春に舞う」、aespa「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」、indigo la End「ワールプール」、超特急「ガチ夢中！」、Ayumu Imazu「Sugar Rush」、Chevon「Capretto」の6作品をピックアップした。（編集部）

（関連：Ado、Mrs. GREEN APPLE、幾田りら、緑黄色社会……『今日、好きになりました。』を彩る、恋と青春の歌）

■Ado「春に舞う」

幾田りら「スパークル」、緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」などの名曲を送り出してきた恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（ABEMA）新シリーズの主題歌は、Adoが歌う「春に舞う」。冒頭の〈花びら 染めてく空〉というフレーズが聴こえてきた瞬間に春の風景が浮かび、〈昨日の君の言葉／どうして こんなに響いてるの〉というラインによって瑞々しい恋愛シーンが立ち上がる。青春の切なさと儚さ、「自分の気持ちを伝えたい」という強い意志を生き生きと映し出す歌を聴けば、Adoのボーカリゼーションがさらに広がっていることを実感してもらえるはずだ。美しいストリングスをフィーチャーした繊細にして美しいサウンドも、Adoの声の表情をしっかりと彩っている。（森）

■aespa「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」

壮大にしてドープなシンセの音色、緻密な構築美と圧倒的なカタルシスを共存させたビートのなかで響くのは、“別次元の存在”をテーマにしたリリック。ニューアルバム『LEMONADE』から先行配信された「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」は、G-DORAGONをフィーチャーしたHIPHOP系ダンスチューン。音数を抑えたトラックのなかでaespaのメンバーの凛とした力強い歌声、そして、王者の貫禄を感じさせるG-DRAGONのラップが共鳴し、他の追随を許さない存在感を放ちまくっている。aespaの新たな進化を強烈に印象付けるこの曲は、ニューアルバムへの期待値をさらに上げるはず。自分たちの存在を自ら証明するストーリーをスタイリッシュな映像とともに描いたMVにもぜひ注目してほしい。（森）

■indigo la End「ワールプール」

6月24日に発売されるフルアルバム『満ちた紫』からの先行配信。ファンクやシティポップ、ロックからプログレまで、とにかく許容範囲の広いバンドではあるが、こちらは綺麗なアルペジオと切ないメロディをメインにしたニューウェイブ系の一曲。川谷絵音（Vo/Gt）が影響を受けてきたThe Novembersに通じる、とろけるようにロマンティックな聴き心地である。川谷のメロディメーカーとしての才能はまだまだ枯渇する様子がなく、恋人たちの倦怠期とも共依存とも取れる歌詞も、幸せの中に闇の気配が忍び寄っていくイメージでかなり深い。複雑な展開はないので歌をメインに聴いてしまうが、ドラムのハイハット使いが非常に面白いのでそちらも注目を。（石井）

■超特急「ガチ夢中！」

23枚目のシングル。作詞作曲は新井弘毅とGAKUで、ギタリストとしても活動している新井の腕が鳴るロックナンバーかと思いきや、イントロから数秒で信じられないほどハイテンションな〈押忍押忍押忍押忍押忍押忍〉コール。オフィシャルの解説に「超特急流トンチキ応援ソング」（※1）と書いてあるように、何もかも突き抜けすぎて大爆笑できるダンスナンバーに雪崩れ込む。つい合いの手を入れたくなるコールや馴染みの応援拍子が散りばめられているので、一度聴いて笑い、二度目からは全力で参加するのが正解か。爽やかな応援歌か甘いラブソングか、アイドルの楽曲とは大体2パターンに分かれるものだが、最近の潮流として“笑いと狂気の境目ソング”というのもアリになってきた。（石井）

■Ayumu Imazu「Sugar Rush」

一時のトレンドに流されたり、消費されることなく、時代を経ても楽しめる音楽を提示したい。そんなテーマで制作されたニューアルバム『CLASSIC』。オーセンティックな魅力を放つ、本作を象徴する楽曲の一つが「Sugar Rush」だ。基軸になっているのは、まさにクラシカルな雰囲気のディスコサウンド。さらに70年代後半～80年代はじめのルーツミュージックのテイストを織り込みつつ、キックやベースを現代的な音にアップデートすることで、同時代性と普遍性を兼ね備えた楽曲に仕立てている。しなやかなソウル感をポップに昇華したボーカリゼーションもどこまでも気持いい。古き良きダンストラックを進化させたこの曲は、Ayumu Imazuに注目するリスナーの層を大きく広げるはずだ。（森）

■Chevon「Capretto」

メジャーデビューアルバム『三者山羊』を先月発表したばかりのChevonから届いた新曲。「Capretto」とは子ヤギの肉であり、成長した成獣のヤギ肉はChevonと呼ばれる。まだ若かった日々を振り返る意味なのか、歌い出しの〈夜に向かって脳死で歩いて〉というのは、2021年に彼らが初めて配信した楽曲「No.4」の世界観。そのほか「さいごにしよう」「光ってろ正義」「大行侵」など、過去の楽曲タイトルや歌詞の内容を、コラージュのように再配置している。むろん過去作品を知らなければ意味不明というわけではなく、Red Hot Chili Peppers風のテクニカルなベースから始まる楽曲は、聴き手を無心に踊らせるダンスロックとしても楽しめる。（石井）

※1：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002111.000000664.html

（文=森朋之、石井恵梨子）