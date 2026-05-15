なにわ男子 高橋恭平×綱啓永×&TEAM K×野村康太“チームK”集合に反響！ 「顔面偏差値高すぎる」「眼福」
なにわ男子の高橋恭平と俳優の綱啓永が、5月14日（木）に、それぞれ自身のInstagramを更新。＆TEAMのKと野村康太も写る4ショットを公開し、「チームKかっこよすぎる」「みんなイケメンすぎてやばいぃ」とファンから反響が集まった。
【写真】顔面偏差値高すぎ！ 高橋恭平×綱啓永×K×野村康太“チームK”の集合ショット
■『ブルーロック』チーム集結
8月7日（金）公開の実写映画『ブルーロック』で共演している高橋、K、綱、野村の4人。
この日公開されたのは、5月13日（水）に神奈川にあるKアリーナ横浜で初日を迎えた＆TEAMのアジアツアー「2026 ＆TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’」のオフショットだ。
写真には、Kのうちわを持った高橋、綱、野村、そして公演を終えた様子のKが肩を組んで笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。
高橋は「＆TEAM 最高やった！」と公演を振り返り、さらに「僕もKです」と自身のイニシャルをアピール。綱も「こたきょへと＆TEAMさんのライブに行ってきました！ 物凄くカッコよかったとしか言いようがないライブでした！ Kは相変わらずかっこいいかわいいキングだった」と感想をつづり、最後は「みんなKだね」と締めくくった。
投稿を見たファンからは、「チームKだ」「ほんとにブルロチーム仲良しでかわいい」「顔面偏差値高すぎる」「眼福」「熱すぎる」などとコメントが届いている。
引用：「高橋恭平」Instagram（@kyohei.takahashi.official）、「綱啓永」Instagram（@tsuna_keito）
【写真】顔面偏差値高すぎ！ 高橋恭平×綱啓永×K×野村康太“チームK”の集合ショット
■『ブルーロック』チーム集結
8月7日（金）公開の実写映画『ブルーロック』で共演している高橋、K、綱、野村の4人。
この日公開されたのは、5月13日（水）に神奈川にあるKアリーナ横浜で初日を迎えた＆TEAMのアジアツアー「2026 ＆TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’」のオフショットだ。
高橋は「＆TEAM 最高やった！」と公演を振り返り、さらに「僕もKです」と自身のイニシャルをアピール。綱も「こたきょへと＆TEAMさんのライブに行ってきました！ 物凄くカッコよかったとしか言いようがないライブでした！ Kは相変わらずかっこいいかわいいキングだった」と感想をつづり、最後は「みんなKだね」と締めくくった。
投稿を見たファンからは、「チームKだ」「ほんとにブルロチーム仲良しでかわいい」「顔面偏差値高すぎる」「眼福」「熱すぎる」などとコメントが届いている。
引用：「高橋恭平」Instagram（@kyohei.takahashi.official）、「綱啓永」Instagram（@tsuna_keito）