松山英樹は首位と3打差発進にも“危機感”「1つ落とせば予選カットも」
＜全米プロ 初日◇14日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 12位で終えた4月の「マスターズ」に続くメジャー大会を戦う松山英樹は、イーブンパーにまとめ、首位と3打差の34位で初日を終えた。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
マックス・ホーマ、J.J.スポーン（ともに米国）とのラウンドは、前半5番パー3で1.5メートルのチャンスをものにし、バーディが先行した。しかしグリーンを外した8番パー3、ティショットを左ラフに入れた10番と立て続けにボギーも。それでも2打目を4メートルにつけた13番でバーディを奪い、イーブンに戻した。風とも戦う午後組でプレー。ラウンド後には大会を中継するU-NEXTのインタビューで「タフなコンディションのなか、悪くないスタートだと思います」と一日を振り返った。戦況は、久常涼もいる首位が7人で、後続も1打に多くの選手がひしめく混戦状態。上位をうかがう位置だが、「団子になっているので1つ落とせば予選カットもありうる。あしたはしっかりいいプレーができるように」と、気を引き締めた。今季はここまで11試合に出場。2月の「WMフェニックス・オープン」ではプレーオフのすえ2位になり、トップ10には2試合入っている。ポイントランク31位からの浮上、そして2021年のマスターズに続くメジャー2勝目へ、「頑張ります」と2日目を見据えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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