フライパンで「チーズナン」を作ってみた！ もっちりふわふわ生地から、とろ〜りチーズとはちみつがあふれる幸せの味

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『チーズナン【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

チーズクルチャとどう違うのは結局わからんかった。

何かふわふわしたものが食べたくなったという投稿者の物体Ｂさんが、チーズナンを作ります。ちなみに背景のイラストは、同じくインド料理のチャパティとのことです。

画像の材料をよく混ぜて生地を作ります。元にしたレシピでは強力粉でしたが、家にあった中力粉を使うことにしました。

混ぜてみたら少し緩かったので、粉を少々足した物体Ｂさん。

できた生地はこんな感じです。あとはラップをして30分ほど発酵させます。

この日は気温が低かったのでコタツに入れていたところ、1時間半発酵させてしまいました。すごく膨らんでいますね。

膨らんだ生地は再びこねて2つに分け、ラップをかけて休ませてから平らにします。

伸ばした生地にたっぷりのチーズを乗せたら、はちみつもたっぷり加える物体Ｂさん。チーズの塩気にはちみつの組み合わせが好きだそうです。

生地を麺棒で伸ばしたら、たっぷりのオリーブオイルを入れたフライパンで中火で焼きます。

両面がしっかりと焼き上がったらカレーを添えて……

チーズナンセットの完成！ カレーは備蓄していた「いなばのバターチキン缶」です。

ふんわりした生地をちぎると、よくのびるチーズがとても美味しそう。食べた物体Ｂさんの感想は、「外はパリッと香ばしく、中はもっちもちふわふわの生地がまず美味しい」。ヨーグルトを練り込んだためか、ほんのりと感じる酸味が爽やかだとか。はちみつで甘くなったチーズがとろりとして、「幸せの味がする」そうです。

もちろんカレーとの相性も抜群。食べてみたくなったという方は、テンポの良いトークが楽しい動画を参考に作ってみてください。

視聴者のコメント