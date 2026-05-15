伊藤二花が「71」で40位発進 谷田侑里香、長野未祈は出遅れ/エプソン・ツアー
＜コッパーロック選手権 初日◇14日◇コッパーロック・ゴルフC（ユタ州）◇6520ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。
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日本勢は3人が出場。伊藤二花は4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「71」をマークし、1アンダーの40位タイ発進を決めた。谷田侑里香は4バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「75」とスコアを落とし、3オーバーの106位タイ。長野未祈も「79」と崩れ、7オーバーの126位タイとなった。ケイトリン・ピアース（オーストラリア）が「64」をマークし、8アンダーの単独首位に立っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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