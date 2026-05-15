菅沼菜々とマスコットキャラの2ショットにファンは大喜び 「どっちも可愛いな」「いっぱい大好き」
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。15日に福岡県糸島市で開幕した「Sky RKBレディスクラシック」に向けて、「明日から頑張ります」と意気込みを投稿した。
【写真】「ももピッとななピッ!?」可愛いマスコットの2ショット
公開された写真は、大会を主催するRKB毎日放送のマスコットキャラクター「ももピッ！」に寄り添いながらカメラに手を振る写真だ。「広場恐怖症（パニック障害の一種）」のため飛行機や新幹線での移動ができない菅沼は、福岡県までの長距離を父親が運転する車で移動してきたが、元気いっぱいで本戦に向けて意欲を燃やしていた。投稿を見たファンからは「おっ、ももピッとななピッ!?」「どっちも可愛いな」「笑顔を忘れずに頑張ってね」「いっぱい大好き」など、たくさんの応援コメントが寄せられていた。「NTTドコモビジネスレディス」でツアー通算4勝目を挙げた翌週のメジャー大会で今シーズン初めての予選落ちを喫してしまった菅沼だが、心機一転、本大会での巻き返しをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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