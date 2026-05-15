演歌歌手の香西かおりさん（62）が15日、所属事務所の公式サイトで初期の乳がんを患い、手術を受けたことを報告しました。

事務所の公式サイトでは、「先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳がんが判明致しました」と発表。「主治医と相談の上、4月30日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復しております」と、香西さんの体調についても報告されました。

香西さんもコメントを寄せ、「現在は1日も早い回復を目指していますので、これからも変わらず、応援よろしくお願いします」とファンに呼びかけました。

公式サイトによると、香西さんは1988年に『雨酒場』でデビュー。1991年に、『流恋草』で紅白歌合戦に初出場し、これまでに19回出場しています。

■香西かおりさんのコメント全文（所属事務所の公式サイトより）

いつも応援して頂いてる皆様へ

実は、この春3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました。

昨今の医療の素晴らしさもあり、2週間ほどで無事退院することが出来ました。

現在は1日も早い回復を目指していますので、これからも変わらず、応援よろしくお願いします。

香西かおり