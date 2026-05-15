ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】トランプ大統領 中国政治の中枢「中南海」を訪問 … 【速報】トランプ大統領 中国政治の中枢「中南海」を訪問 習主席と会談へ 【速報】トランプ大統領 中国政治の中枢「中南海」を訪問 習主席と会談へ 2026年5月15日 12時11分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 中国を訪問しているトランプ大統領が日本時間の正午前、習近平国家主席の執務室がある中南海に到着しました。トランプ大統領は記念撮影に臨んだあと、習主席とお茶を飲み昼食をともにしながら意見を交わす予定です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, 工場, 葬祭, ダイス, イベント, 世田谷区, 訪問介護, 徳島, 在宅医療, 長野