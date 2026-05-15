沢尻エリカ、“色気たっぷり”グラビアショットにファン興奮「色気エグ」「美しすぎて」 約20年ぶりの写真集が話題
俳優の沢尻エリカ（40）が14日、写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）の公式Xに登場し、グラビアショットが公開された。
【写真】「色気エグ」沢尻エリカの“色気たっぷり”グラビアショット
投稿では、「5月29日号のグラビアは #沢尻エリカ さん！およそ20年ぶりの写真集が話題沸騰。ため息が出るほど美しいショットを独占スクープ!!」とつづり、撮影カットを公開。色気たっぷりに髪をかきあげ、海辺に座り込む肌見せショットを披露している。
沢尻は23日に約20年ぶりの写真集『DAY OFF』（幻冬舎）を発売予定。完全セルフプロデュースで、約1万カットの中から厳選した全160ページとなっている。
このグラビアショットに、ファンからは「エリカ様」「綺麗なお姉さんの色気すごいな」「美しすぎて」「最高すぎる」「色気エグ」などの反響が寄せられている。
【写真】「色気エグ」沢尻エリカの“色気たっぷり”グラビアショット
投稿では、「5月29日号のグラビアは #沢尻エリカ さん！およそ20年ぶりの写真集が話題沸騰。ため息が出るほど美しいショットを独占スクープ!!」とつづり、撮影カットを公開。色気たっぷりに髪をかきあげ、海辺に座り込む肌見せショットを披露している。
沢尻は23日に約20年ぶりの写真集『DAY OFF』（幻冬舎）を発売予定。完全セルフプロデュースで、約1万カットの中から厳選した全160ページとなっている。
このグラビアショットに、ファンからは「エリカ様」「綺麗なお姉さんの色気すごいな」「美しすぎて」「最高すぎる」「色気エグ」などの反響が寄せられている。