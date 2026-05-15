『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月15日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「油容器、漂白剤、食品保存容器はプラスチック資源に出せます（容器包装のみの地域あり。ごみパンフレット見てね」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんはプラスチックの容器が出されたごみ集積場の画像を添えて「ペットボトルの日に出されていたものですが、油容器、漂白剤、食品保存容器はプラスチック資源に出せます（容器包装のみの地域あり。ごみパンフレット見てね）」と投稿。









続けて「綺麗に出されているので、分別に協力してくれようとしているのが伝わります。」「プラ資源を覚えてくれると嬉しいです！」と呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。

※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】