栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅で住人３人が刺されるなどして死傷した強盗殺人事件で、逮捕された自称１６歳の高校生が「同学年の仲間に誘われた」と話していることが捜査関係者への取材でわかった。

現場周辺では４月以降、不審車両の目撃が相次ぎ、県警が巡回を強化していたことも判明。手口や現場の状況から匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））による犯行の可能性があるとみて捜査し、事件前の警戒が十分だったかも確認する方針だ。

発表によると、事件は１４日午前９時２５分頃に発生。同町上神主の会社役員男性（６８）方に複数人が押し入り、在宅していた妻の富山英子さん（６９）の胸を突き刺すなどして殺害した。男性からの連絡で駆け付けた４０歳代の長男と３０歳代の次男も頭部を殴られるなどして負傷した。事件直前には近所で目出し帽をかぶった男が目撃されていた。

県警は同日夜、事件に関与したとして自称・相模原市の男子高校生（１６）を強盗殺人容疑で逮捕。他にも複数人が関与しているとみて行方を追っている。

現場周辺では、住民らが不審車両を目撃していた。

県警によると、４月２０日に富山さん方周辺で「バイクに乗った怪しい人を見た」、２２日には「自宅付近を何度も往復させる車とバイクを見た」と、親族から下野署に連絡があった。

５月６日にも親族から情報が寄せられ、駆け付けた同署員が富山さん方近くで不審車両を発見。運転者は逃走したが、同乗していた茨城県八千代町の職業不詳の男（４１）を確保し、盗まれたナンバープレートが車に付けられていたことから、７日に盗品等保管容疑で逮捕した。

また、事件との関連は不明だが、けがをした次男は４月上旬、町外の自宅が窃盗被害に遭っていたという。

近くに住む女性会社員（５０）は、「（被害者の親族が）不審な車とバイクを追跡して写真を撮り、近くの公園でたむろしていた複数の男を追い返したと聞いた」と振り返る。女性は「（今回の事件と）関係しているか分からないが、つながっている気はする」と不安そうに語った。

県警は、不審車両の捜査と並行し、現場周辺の警戒も強化していたとする。

下野署は、不審車両の目撃情報が寄せられた４月２０日以降、パトロールを数十回実施したほか、署員が防犯対策の指導などを行っていた。パトロールは、事件前日の１３日夜にも行ったという。

警戒を強化していた中での事件発生に、県警は「被害者が亡くなり、大変残念。対応が十分だったかについては今後、確認していく」としている。今後、不審車両と強盗殺人事件との関連を慎重に捜査する。

住民によると、この地域はイチゴやトマトを栽培する専業農家が多い。以前はゴボウを栽培していた富山さん方も現在はイチゴを生産し、農業法人も設立して従業員もいたという。