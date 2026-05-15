超特急、4組に分かれてクロストーク 高校の文化祭・ライブ裏話・東京ドーム公演への意気込みも「SPRiNG」初表紙
【モデルプレス＝2026/05/15】超特急が、5月22日発売『SPRiNG』2026年7月号（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。4組に分かれたクロストークや東京ドーム公演への意気込みを語っている。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
今年、グループ結成15周年を迎える超特急が「SPRiNG」表紙初登場。「〈超特急〉がエスコートするアツい夏」と題し、クールな夏服をまとってシューティング。ひとりひとりを深掘りするQ＆Aや、お互いの魅力・超特急の魅力について語ってくれたクロストークで、超特急らしい“アツい夏”へいざなう。
クロストークでは、カイ×タクヤ、タカシ×シューヤ、マサヒロ×アロハ×ハル、リョウガ×ユーキの4組に分かれてインタビュー。同級生コンビのカイとタクヤは、高校の文化祭での出来事を回顧。タクヤのちょっぴりツンデレなエピソードも？2人のファッションのルーツや同級生ならではの思い出話で盛り上がった。
“せぶいれ”の愛称で親しまれるボーカルコンビのタカシとシューヤは、深い信頼関係が伝わるクロストークに。「お互いの尊敬するところは？」という質問に対して、タカシが「シューくんの存在自体をリスペクトしている」と答え、シューヤさんがよろこびをかみしめる一幕も。
年下ダンサートリオのマサヒロ×アロハ×ハルは、ボケを交えながら軽快なトークを展開。メインダンサーならではのライブでの裏話や、新曲『ガチ夢中！』の注目ポイントについてもたくさん話してくれた。
リョウガとユーキの“おさなな”コンビは、互いに今のパブリックイメージとは違う面を吐露。さらに、リーダー・ダンスリーダーとしての互いの姿を称賛。グループのこれからについてや、アリーナツアー“ESCORT”、東京ドーム公演への意気込みも語ってくれた。
誌面の15ページ特集に加え、オリジナルステッカーとフォトカード付き。さらに、特別付録はピンクに染まったハローキティのぬいぐるみポーチと豪華な一冊となっている。（modelpress編集部）
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◆超特急「SPRiNG」表紙初登場
今年、グループ結成15周年を迎える超特急が「SPRiNG」表紙初登場。「〈超特急〉がエスコートするアツい夏」と題し、クールな夏服をまとってシューティング。ひとりひとりを深掘りするQ＆Aや、お互いの魅力・超特急の魅力について語ってくれたクロストークで、超特急らしい“アツい夏”へいざなう。
◆超特急、4組に分かれてクロストーク
クロストークでは、カイ×タクヤ、タカシ×シューヤ、マサヒロ×アロハ×ハル、リョウガ×ユーキの4組に分かれてインタビュー。同級生コンビのカイとタクヤは、高校の文化祭での出来事を回顧。タクヤのちょっぴりツンデレなエピソードも？2人のファッションのルーツや同級生ならではの思い出話で盛り上がった。
“せぶいれ”の愛称で親しまれるボーカルコンビのタカシとシューヤは、深い信頼関係が伝わるクロストークに。「お互いの尊敬するところは？」という質問に対して、タカシが「シューくんの存在自体をリスペクトしている」と答え、シューヤさんがよろこびをかみしめる一幕も。
年下ダンサートリオのマサヒロ×アロハ×ハルは、ボケを交えながら軽快なトークを展開。メインダンサーならではのライブでの裏話や、新曲『ガチ夢中！』の注目ポイントについてもたくさん話してくれた。
リョウガとユーキの“おさなな”コンビは、互いに今のパブリックイメージとは違う面を吐露。さらに、リーダー・ダンスリーダーとしての互いの姿を称賛。グループのこれからについてや、アリーナツアー“ESCORT”、東京ドーム公演への意気込みも語ってくれた。
◆「SPRiNG」7月号豪華付録付き
誌面の15ページ特集に加え、オリジナルステッカーとフォトカード付き。さらに、特別付録はピンクに染まったハローキティのぬいぐるみポーチと豪華な一冊となっている。（modelpress編集部）
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