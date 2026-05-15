3児の母・近藤千尋「トウモロコシに感謝」彩り豊かな手作り弁当公開「詰め方が美しい」「子どもが喜びそうなおかずがたくさん」なと反響
【モデルプレス＝2026/05/15】モデルの近藤千尋が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「詰め方が美しい」トウモロコシ入り彩り豊かな手作り弁当
近藤は「トウモロコシに感謝笑笑」と記し、手作り弁当を公開。弁当箱にはふりかけとゆかりのおにぎり、トウモロコシ、卵焼き、肉、ブロッコリー、トマト、ゼリーなどが彩り良く詰められている。
この投稿に、ファンからは「品数が豊富で美味しそう」「栄養バランスバッチリ」「彩りが綺麗で可愛い」「詰め方が美しい」「子どもが喜びそうなおかずがたくさん」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「詰め方が美しい」トウモロコシ入り彩り豊かな手作り弁当
◆近藤千尋、手作り弁当公開
近藤は「トウモロコシに感謝笑笑」と記し、手作り弁当を公開。弁当箱にはふりかけとゆかりのおにぎり、トウモロコシ、卵焼き、肉、ブロッコリー、トマト、ゼリーなどが彩り良く詰められている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数が豊富で美味しそう」「栄養バランスバッチリ」「彩りが綺麗で可愛い」「詰め方が美しい」「子どもが喜びそうなおかずがたくさん」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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