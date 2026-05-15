中川翔子「全然似てなくて可愛い双子」対比する後ろ姿公開「個性が出てて素敵」「愛おしさが伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】歌手でタレントの中川翔子が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。二卵性の双子の後ろ姿を公開し、話題となっている。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「個性が出てて素敵」似ていない双子の姿
中川は「髪型性格顔 生まれつき全然似てなくて可愛い双子 二卵性面白い」とつづり、写真を投稿。黒い服でしっかりと髪の毛が生え揃った兄と、赤い服を着てまだ髪の毛が薄い弟の、二卵性がよく分かる後ろ姿を紹介している。
この投稿には「可愛すぎる後ろ姿」「個性が出てて素敵」「愛おしさが伝わってくる」「すくすく育ってて癒されます」「ママの愛情たっぷり」「見てるだけでほっこりしますね」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「個性が出てて素敵」似ていない双子の姿
◆中川翔子「全然似てなくて可愛い」双子の姿公開
中川は「髪型性格顔 生まれつき全然似てなくて可愛い双子 二卵性面白い」とつづり、写真を投稿。黒い服でしっかりと髪の毛が生え揃った兄と、赤い服を着てまだ髪の毛が薄い弟の、二卵性がよく分かる後ろ姿を紹介している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる後ろ姿」「個性が出てて素敵」「愛おしさが伝わってくる」「すくすく育ってて癒されます」「ママの愛情たっぷり」「見てるだけでほっこりしますね」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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