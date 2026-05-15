「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、胸元ざっくりオフショルドレス姿公開「プリンセス」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が5月13日、自身のInstagramを更新。赤いドレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「綺麗」胸元ざっくりオフショルドレス姿
辻は「きゃすみる20歳になります」「生誕祭ほんとうにありがとうございました」とつづり、写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY」の赤い文字バルーンの前で、まとめ髪にティアラをつけ、胸元がざっくり空いたオフショルダーで、後ろの裾が長くなった赤いドレス姿を披露した。辻は「ほんとうに来てくれたみんなに感謝だなあと心から思います。同じ時間を共有させてくれてありがとう」と、感謝の言葉もつづっている。
この投稿には「プリンセス発見」「可愛すぎる」「おめでとうございます」「ドレス姿綺麗」などとコメントが寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）でダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）と“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「綺麗」胸元ざっくりオフショルドレス姿
◆辻加純、胸元ざっくりオフショルドレス姿公開
辻は「きゃすみる20歳になります」「生誕祭ほんとうにありがとうございました」とつづり、写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY」の赤い文字バルーンの前で、まとめ髪にティアラをつけ、胸元がざっくり空いたオフショルダーで、後ろの裾が長くなった赤いドレス姿を披露した。辻は「ほんとうに来てくれたみんなに感謝だなあと心から思います。同じ時間を共有させてくれてありがとう」と、感謝の言葉もつづっている。
◆辻加純の投稿に反響
この投稿には「プリンセス発見」「可愛すぎる」「おめでとうございます」「ドレス姿綺麗」などとコメントが寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）でダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）と“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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