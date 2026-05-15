【北欧通貨】対クローネでもドル高優勢、原油高自体はプラスの面も＝ノルウェークローネ



ノルウェークローネも対ドルではドル高クローネ安が優勢。週半ばまでは９．１５/９．２０を中心にもみ合いとなっており、欧州有数の産油国で原油高がマイナスとならない同国らしい動きとなっていた。また五日に大方の予想よりも早い利上げ（中心的な予想は６月会合での利上げ）に踏み切ったことも、クローネ買いにつながっていた。ただ、昨日の有事のドル買いを受けた動きは対クローネでも優勢となり、９．１６前後から９．２９台まで一気に上昇している。

対円でも上値が重く１７．０７円前後での推移。一時の１７．２２/２４前後からの下げとなっている。



USDNOK 9.2819 NOKJPY 17.0722

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