◆大相撲 ▽夏場所６日目（１５日、両国国技館）

夏場所初日から休場しているカド番の大関・安青錦（安治川）について、師匠の安治川親方が１５日、今場所を全休する方針であることを説明した。

７勝８敗だった春場所に続いて２場所連続負け越しとなり、大関在位３場所で、名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）では関脇に転落。名古屋場所で１０勝すれば、１場所で大関に復帰できる。

同親方は「再出場はしない。無理はさせられない。来場所は１０勝ではなく、優勝を目指す。そのために休むのだから。安青錦らしい相撲が取れる体にできるように私が判断した」と語った。ギリギリまで再出場の可能性を模索した安青錦も「わかりました」と答えたという。

また場所後の３０日、３１日は引退相撲、６月には大関昇進パーティー、パリ公演も控える。「（場所後は）出るつもりでいる。大関としての役目を果たせるようにやっていく」と話した。

安青錦は場所前の６日の荒汐部屋への出稽古で左足首を負傷。「左足関節捻挫、左足関節外側靱帯損傷」の診断書を提出して、初日から休場していた。