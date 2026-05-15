１５日前引けの日経平均株価は前日比８０４円２４銭安の６万１８４９円８１銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億７５４８万株、売買代金概算は５兆１８５４億円。値上がり銘柄数は８４７、値下がり銘柄数は６７６、変わらずは４２銘柄だった。



日経平均株価は朝高後、値を消す展開。前日の米株式市場は、ＮＹダウが３７０ドル高と反発し、ナスダック指数は最高値を更新した。半導体などハイテク株が堅調だった。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まり、日経平均株価は一時５８０円程度の上昇となった。ただ、買い一巡後は売りに押されマイナス圏に転じ、前引けにかけ下げ幅は拡大した。キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やフジクラ＜5803＞が下落に転じており、ＡＩ・半導体関連株を中心に売りが優勢となった。特に、引け後にキオクシアが決算発表を予定していることも買い手控え要因となっている様子だ。



個別銘柄では、アドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、イビデン＜4062＞が安く、古河電気工業＜5801＞や三井金属＜5706＞が売られた。三菱重工業＜7011＞やＳＭＣ＜6273＞も下落した。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、ファナック＜6954＞が高く、トヨタ自動車＜7203＞やソニーグループ＜6758＞、任天堂＜7974＞が買われた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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