ベルギー１部シントトロイデンは１５日、来シーズンのＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）のプレーオフからの出場が決定したことを発表した。

ベルギーカップ戦の決勝で２位のサンジロワーズが４位のアンデルレヒトに勝利したことで、現在３位のシントトロイデンのＥＬ出場権も確定した。

欧州の舞台で戦うのはクラブ創設１０２年目で史上初、また日本企業が経営するクラブとしても史上初の快挙（ＵＥＦＡインタートトは除く）となる。

ＧＫ小久保、ＤＦ谷口、畑、ＭＦ伊藤、山本、松沢、ＦＷ後藤、新川の８選手が所属する今季は日本人選手が中心となり、レギュラーシーズン３位と躍進し、ＤＭＭが経営権を取得後、初めて上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）１に出場。ＰＯ１でも現在３位と好成績を残している。

シントトロイデンは１７年に日本のネット関連企業「ＤＭＭグループ」が経営権を取得し、１８年から立石敬之氏が最高経営責任者（ＣＥＯ）を務め、これまで２８人の日本勢が在籍（現所属の８選手含む）。ベルギーの地で日本サッカーの強化に貢献してきたクラブが、日本サッカー史にも新たな歴史を刻んだ。