アニメ「おしりかじり虫」の声などで知られる声優・金田朋子（５２）が、驚きの最新ショットを披露した。

１５日までに自身のインスタグラムを更新し「ハムスターをイメージした衣装とヘアメイクにしていただきましたぁーーー！！！！」と、キュートなファッションにテンションアップ。「この格好してるとハムが食べたくなります笑 ハムスターだけにー！！今週はコネクト週ですー！！ぜひみてくださーい」とつづった。

ハムスターの鼻やひげに似せたマスクを着用し「ちなみにマスクは娘が作ってくれました〜」とうれしそうだ。

髪をお団子風にまとめ、ガーリーなコーデも似合ってる！とても５２歳には見えない若々しさで、フォロワーは「ねぇー！？なんで年取らない？時を止めた！？かーわーいーいー」と信じられない様子。「イヤーかわいい金田さん大好きですめちゃくちゃ」と絶賛した。

高音ボイスが特徴の金田は、「おしりかじり虫」シリーズのおしりかじり虫役、「あずまんが大王」美浜ちよ役、「アクビガール」アクビ役などを担当。明るい天然キャラでも人気を集めている。

プライベートでは、２０１３年に俳優の森渉（４３）と結婚。１７年６月に長女・千笑（ちえ）ちゃんを出産したが、２４年７月２０日に離婚を公表した。その後のテレビ番組やＳＮＳでは親子３人で仲良く過ごしている様子もアップしている。