金製品の製造、販売などを行う「ＳＧＣ」は１５日、今月２０日から２５日まで金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」を京都高島屋で開催すると発表した。目玉はドジャース・大谷翔平投手（３１）の等身大の黄金バッター像とピッチャー像の特別展示だ。投打の２体がそろって展示されるのは貴重な機会となる。

同作品は同社が大谷公認のもと、約２年間の歳月をかけて製作。バッター像は金箔（きんぱく）１５５０枚を使用し、高さは大谷の身長と同じ約１・９メートル（台座からバットの先端までは約２・４メートル）、ピッチャー像は同１４５０枚を使用し、高さは約１・７メートルとなる。参考価格は２４年に大谷が打ち立てた史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）と２５年に２年連続で５０本塁打を達成したことにちなみ、それぞれ税抜５０００万円（税込５５００万円）、合わせて税抜１億円（税込１億１０００万円）という高額商品だ。

さらに「大谷翔平 純金コレクション」と題して、直径約５・４センチ、１００グラムの純金を使用した大谷のメダルを特別企画品として発売。バッターとピッチャーの２種類で、販売予定価格は各９６１万４０００円。純金製フィギュア「Ｋ２４ バッター大谷翔平」「Ｋ２４ ピッチャー大谷翔平」「Ｋ２４ 二刀流大谷翔平」の３種もあり、１／１０スケールと１／２０スケールが用意されている。