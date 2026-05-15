ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）は５月１４日、２０２６年１月１日から５月１０日までの世界の主要レースを対象とした「ロンジンワールドベストレースホースランキング」の第３回中間発表をした。レーティング１１９ポンド以上の３２頭が掲載された。

日本調教馬は１０頭がランク入りしており、最上位はサウジＣを制したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）。前回の発表後は出走がなく１２３ポンドで、前回の３位から７位に後退した。クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は期間内に天皇賞・春を制したが、１２２ポンドから上乗せはなく、４位タイから８位タイに後退した。

新たにランクインしたのは４頭。クイーンエリザベス２世Ｃで２着のマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、１２２ポンドを獲得して８位タイで登場した。

米Ｇ１のチャーチルダウンズＳを勝ったテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）が１２０ポンドで１６位タイ。皐月賞をコースレコードで逃げ切ったロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）、かしわ記念を制したウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が１１９ポンドで２４位タイとなっている。

今回の期間内に出走がないディープモンスター、メイショウタバルは１２０ポンドで１６位タイ。

かしわ記念で４着のコスタノヴァ、チェアマンズスプリントで２着のサトノレーヴは前回と同じ１１９ポンドで２４位タイだった。

同ランキングは昨年、１３０ポンドのフランス調教馬、カランダガンが年間１位。日本調教馬では２０１４年に１３０ポンドのジャスタウェイ、２３年に１３５ポンドのイクイノックスが世界一となっている。

※レーティング…競走馬がそれぞれのレースで発揮したパフォーマンスを客観的に示す指標で、着差・負担重量などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したもの。