■これまでのあらすじ

相変わらず嫁が孫を預けてくるが、何も事情を説明してくれない。きちんと離乳食を手作りしているのでネグレクトではないようだ。嫁の表情から何かを隠しているように思う義母は、嫁の力になりたいと思う。そんななか、息子から電話がかかってきて…。

【義母 Side Story】私のわがままで仕方なく花音ちゃんを預けている!? 雪乃さんは息子にそう話しているようでした。雪乃さんは何を隠しているのでしょうか…。

主人は息子に本当のことを言うべきだと言いますが、雪乃さんには本当のことを言えない事情があるとしか思えませんでした。息子に言えないのなら、何か困っていることがあるのなら、私が力になりたい。そう思って問い詰めたのですが…。「お義母さんには関係ないじゃないですか」そう言われ、これ以上追い詰めて心を閉ざされてしまう方が危険だと…私は判断しました。ところが、もう少し見守ろうと思っていた矢先に、私は信じられないものを見てしまうことになるのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)