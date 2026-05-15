「お義母さんに関係ない！」「関係あるでしょ！」嫁をついに問い詰めると…【うちの嫁が理解できない 第4話】
■これまでのあらすじ
相変わらず嫁が孫を預けてくるが、何も事情を説明してくれない。きちんと離乳食を手作りしているのでネグレクトではないようだ。嫁の表情から何かを隠しているように思う義母は、嫁の力になりたいと思う。そんななか、息子から電話がかかってきて…。
相変わらず嫁が孫を預けてくるが、何も事情を説明してくれない。きちんと離乳食を手作りしているのでネグレクトではないようだ。嫁の表情から何かを隠しているように思う義母は、嫁の力になりたいと思う。そんななか、息子から電話がかかってきて…。
【義母 Side Story】
私のわがままで仕方なく花音ちゃんを預けている!? 雪乃さんは息子にそう話しているようでした。
雪乃さんは何を隠しているのでしょうか…。
息子に言えないのなら、何か困っていることがあるのなら、私が力になりたい。そう思って問い詰めたのですが…。
「お義母さんには関係ないじゃないですか」
そう言われ、これ以上追い詰めて心を閉ざされてしまう方が危険だと…私は判断しました。
ところが、もう少し見守ろうと思っていた矢先に、私は信じられないものを見てしまうことになるのです。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)