小寺右子アナ 大切な家族モアの19歳の誕生日（ABCテレビ）
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去年は長寿表彰もされました。
振り返れば、2人の息子の子育てに悩んでいた時も常にそばにいてくれたモア。
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ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新
アナ回覧板
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愛犬モアが2月に19歳を迎えました♡
去年は長寿表彰もされました。
とはいえ、ここ半年は完全寝たきりになってしまい、夜鳴きも激しく寝不足の日々。
もう、1人で立ち上がることも寝返りをうつこともできませんが…それでも毎日懸命に生きています！
振り返れば、2人の息子の子育てに悩んでいた時も常にそばにいてくれたモア。
仕事で落ち込んだ時もずっと膝の上に乗って癒してくれたモア。
モアのいない生活を果たして私は受け入れられるのか。考えただけで涙が止まらなくなってしまいます。
今はただ、最後の最後までモアに寄り添い続け、これまでの感謝を伝え続けます。
この一瞬一瞬がとてつもなく大切で、愛おしく感じます。
ありがとっ、モア♡
小寺右子