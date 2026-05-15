©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ

＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …

ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新

アナ回覧板

＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …

⁡

愛犬モアが2月に19歳を迎えました♡

去年は長寿表彰もされました。

とはいえ、ここ半年は完全寝たきりになってしまい、夜鳴きも激しく寝不足の日々。

もう、1人で立ち上がることも寝返りをうつこともできませんが…それでも毎日懸命に生きています！

振り返れば、2人の息子の子育てに悩んでいた時も常にそばにいてくれたモア。

仕事で落ち込んだ時もずっと膝の上に乗って癒してくれたモア。

モアのいない生活を果たして私は受け入れられるのか。考えただけで涙が止まらなくなってしまいます。

今はただ、最後の最後までモアに寄り添い続け、これまでの感謝を伝え続けます。

この一瞬一瞬がとてつもなく大切で、愛おしく感じます。

ありがとっ、モア♡

小寺右子