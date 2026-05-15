青山剛昌『コナン』毛利蘭役の山崎和佳奈さん死去で心痛「あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて」
アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。15日、所属事務所・青二プロダクションが報告した。これを受け、アニメ『名探偵コナン』公式サイトが更新され、スタッフや原作者・青山剛昌氏からの追悼コメントが公開された。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん
書面にてアニメ製作スタッフより「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30 年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と追悼。
「『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。なお、本件につきましては、所属事務所・株式会社青二プロダクションの発表の通りでございます」とつづった。
また、原作者・青山剛昌氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と別れを惜しんだ。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。
代表作の『名探偵コナン』毛利蘭役は、3月14日放送回より『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が“代役”として務めており、今後も後任として出演。なお、現在公開中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、山崎さんの声となっている。
【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん
書面にてアニメ製作スタッフより「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30 年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と追悼。
また、原作者・青山剛昌氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と別れを惜しんだ。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。
代表作の『名探偵コナン』毛利蘭役は、3月14日放送回より『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が“代役”として務めており、今後も後任として出演。なお、現在公開中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、山崎さんの声となっている。
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