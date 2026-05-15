LUNA SEAのギタリストINORAN（55）が15日、インスタグラムを更新。14日都内でお別れの会が行われた、LUNA SEAのドラマー真矢さんへの思いをつづった。

INORANは、供えられた白い花の写真を添え「言葉よりも深く、この花に想いを託して @lunaseaofficial#INORAN#真矢#FOREVER」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「LUNA SEAは永遠に5人です」「真ちゃんへの愛はみんな永遠です」「真矢さんに届いてますよ」とコメントが寄せられている。

真矢さんは20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、昨年2月には東京ドームで開催した「LUNATIC TOKYO 2025」にも出演していた。しかし、同9月には脳腫瘍が発覚したと報告。その後は地元の神奈川・秦野で行われた「秦野たばこ祭り」に車いすで参加し、同11月のグループ主催フェス「LUNATIC FEST．2025」にも姿を見せるなど、復帰に向けて療養を重ねていたが、2月17日に56歳で亡くなった。